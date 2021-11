"Tivemos dois jogos muito maus, diante da Alemanha e com a Sérvia"

Entrevista do selecionador português à TVI

Má fase: "Tem havido muita oscilação, a partir de 2018. Os últimos dois jogos foram maus. A última imagem é sempre a que fica, é aquilo que as pessoas recordam. A partir de 2018, com a nova geração, deixámos de jogar em 4-4-2 e passámos a jogar num 4-3-3. A regularidade não foi constante. Houve alguns baixos que ainda não tinham acontecido. Mas esta equipa já fez coisas muito boas. Fizemos grandes jogos, também. Ganhámos a Liga dos Nações, em 2019, ganhámos à Itália, que não perdia há muito tempo. Ganhámos à Holanda, à Suíça. Ao mesmo tempo, tivemos jogos razoáveis, com a Irlanda, a caminhar para o mau. Na primeira parte, aqui em Portugal, estivemos mal. Tivemos dois jogos muito maus, diante da Alemanha, no Europeu, e com a Sérvia. Com a Irlanda também foi mau? Joguei com uma equipa que esperava que funcionasse bem. Em conjunto, dos que enfrentaram a Irlanda, nunca tinham jogado. Não é dar um desconto. A primeira parte com a Sérvia foi muito má. O porquê? Atitude, concentração houve, os jogadores queriam muito. Não há que apontar nada aos jogadores. O plano não funcionou, a ideia estratégica. Não terá passado a ideia. Tenho de assumir a responsabilidade. O que aconteceu foi que entrámos muito bem e, a partir daí, jogámos nos últimos trinta metros, como eu nunca me lembro, nem com a Alemanha. Jogámos 30 minutos nos nossos 30 minutos finais."

Contra defesa a três: "Sempre que defrontámos equipa a quatro, isso não se notou. Sempre que jogámos contra defesa a três tivemos dificuldades, com a exceção do jogo na Sérvia. Tem a ver com a forma como enquadras os melhores jogadores. Quando acontece isso, não ficámos confortáveis. Quando o adversário nos coloca estas condições, temos estas condições. Ao alterar para três centrais, conseguimos defender melhor e ter mais e melhor posse de bola. A equipa foi capaz de ser melhor na segunda parte, contra a Sérvia. Apesar do muito pouco tempo, vamos conseguir resolver a situação, no sentido dos jogadores ficarem confortáveis. Talento eles têm."