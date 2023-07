Tiroteio ao lado do hotel da Noruega provoca três mortos

Alojada nos arredores da cidade, a seleção feminina de Portugal passou totalmente ao lado do sucedido

Um tiroteio em Auckland abalou o início do dia na Nova Zelândia, um dos países que recebe o Mundial feminino a partir desta quinta-feira.

Alojada nos arredores da cidade, a seleção feminina de Portugal passou totalmente ao lado do sucedido, estando neste momento a preparar-se para mais um treino com vista à estreia no torneio da FIFA.

O incidente, que provocou três mortos, teve lugar num estaleiro de obras junto do hotel onde está alojada a seleção da Noruega e perto da unidade hoteleira escolhida pelos Estados Unidos.

Segundo as autoridades, o tiroteio provocou dois mortos, sendo o atirador uma das vítimas. Há ainda seis feridos num caso que segundo a polícia se tratou de uma disputa pessoal, não tendo qualquer ligação à disputa do Mundial.

Leia também FC Porto "Varela é do Boca e do Boca não sai", cantam os adeptos Adeptos do Boca Juniors receberam a equipa em Santiago del Estero e Varela foi dos jogadores mais solicitados, que acreditam ainda na permanência do médio que, todavia, será reforço do FC Porto.

O superintendente da polícia local, Sunny Patel, confirmou a morte do atirador e de mais duas pessoas na sequência de tiros de arma de fogo no centro da cidade, na manhã de quinta-feira (7:22 locais).

A polícia neozelandesa respondeu ao disparo da arma de fogo e isolou várias ruas no centro da cidade e reconheceu, em comunicado, que o incidente foi significativo, tendo pedido à população para evitar a área.

"O grave incidente esta manhã [de quinta-feira] está contido a um prédio em construção em Queen Street. A polícia pede à população que evite a área inferior da Queen Street e que aqueles que estão nos prédios do centro da cidade permaneçam no seu interior", esclarece o comunicado.

O primeiro jogo do campeonato do mundo feminino de futebol está marcado para as 19h00 locais de quinta-feira (8h00 em Portugal continental), no Eden Park, em Auckland, entre a Nova Zelândia e a Noruega, uma das seleções hospedadas no centro da mais populosa cidade neozelandesa

A seleção portuguesa vai participar pela primeira vez num campeonato do mundo feminino na prova que se disputa entre 20 de julho e 20 de agosto.

Portugal, que compete no Grupo E, sediado na Nova Zelândia, estreia-se na prova no domingo, frente aos Países Baixos.