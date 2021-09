Tiago Tomás: "Nuno Mendes? Devemos aumentar a aposta no jogador jovem"

Tiago Tomás desejou também "a maior sorte do mundo" a Nuno Mendes, que se transferiu do Sporting para os franceses do Paris Saint-Germain, deixando um aviso para a aposta nos talentos lusos: "É bom para o futebol português. Devemos aumentar a aposta no jogador jovem, pois temos valor cá e não é preciso ir ao estrangeiro".

Tiago Tomás disse que quer apontar "o mais cedo possível" o primeiro golo pela seleção portuguesa de sub-21, depois de quatro internacionalizações, visando a receção à Bielorrússia, da qualificação para o Europeu'2023.

"Sendo avançado, é sempre um objetivo marcar golos. Ainda não o fiz aqui e quero fazê-lo o mais cedo possível", afirmou o jogador do Sporting, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, Oeiras, onde preparam o arranque do apuramento.

Presente no Europeu deste ano, na Eslovénia e Hungria, em que Portugal perdeu na final diante da Alemanha, por 1-0, Tiago Tomás é um dos "resistentes" na mudança geracional, que colocou muitos futebolistas estreantes neste nível competitivo.

"O espírito de grupo foi novamente alcançado, não foi preciso uma ajuda especial. Estamos todos motivados para estes jogos e damo-nos todos muito bem", sublinhou, acrescentando: "Por natureza, sou sempre um jogador que gosta de conhecer todas as pessoas e que gosta de bom ambiente. Cabe-me transmitir esse à-vontade a todos."

Apesar de Portugal apenas se estrear na segunda-feira, a Bielorrússia sofreu hoje um desaire no primeiro jogo do grupo 4 de qualificação, por 2-1, frente à Islândia, uma partida que Tiago Tomás frisou que terão "oportunidade de analisar" até ao encontro.

"Temo-nos focado mais no que vamos fazer no jogo, nas nossas qualidades e tentar explorá-las. Ainda não tivemos muito tempo para ver os pontos fortes e fracos da Bielorrússia. Estamos a pensar enquanto grupo e em passar o adversário", realçou.

O médio Vítor Ferreira, do FC Porto, já reintegrou os trabalhos da seleção sub-21, após ser dispensado na quarta-feira por ter sido pai pela primeira vez, completando de novo o grupo de 24 futebolistas às ordens do selecionador Rui Jorge, que voltou a efetuar exercícios com bola nos primeiros 15 minutos do treino, abertos à comunicação social.

"Todos queremos jogar e partimos do zero em relação às escolhas do "mister". Temos todos de provar o nosso valor aqui", alertou o dianteiro natural de Cascais, de 19 anos.

Sobre o novo recorde de Cristiano Ronaldo, que se tornou o melhor marcador internacional de seleções, Tiago Tomás comentou o "jogador ímpar na história do futebol e um exemplo pelo profissionalismo e qualidade", ressalvando que "todos os jogadores se devem focar muito no que ele mostra fazer e na sua ética de trabalho".

A seleção portuguesa de sub-21 recebe a Bielorrússia na segunda-feira, às 19:00, no Estádio José Gomes, na Amadora, no primeiro encontro do Grupo 4 de qualificação para o Europeu da categoria, em 2023, que se realiza na Roménia e na Geórgia.