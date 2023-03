Tiago Parente: "Como grupo forte e unido estamos preparados para ganhar"

A Seleção Nacional sub-17 está a um passo de garantir presença no Campeonato da Europa



A Seleção Nacional sub-17 continua, em Viseu, a preparação da última jornada da Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa.

Em declarações ao site da FPF, Tiago Parente admite só pensar na vitória diante da Chéquia: "sabemos que o empate pode dar a qualificação para o europeu, mas nós como grupo forte e unido estamos preparados para ganhar o terceiro jogo contra a Chéquia. Vamos fazer de tudo para levar a vitória e assim nos qualificarmos para o Campeonato da Europa".

O jogador sublinhou ainda que as duas últimas semanas de treino têm sido muito boas e que os jogadores estão focados no objetivo. "Cada jogador sabe o papel que tem de desempenhar no campo e isso ajuda depois a alcançarmos os objetivos delineados", acrescentou ainda.

Tiago Parente não escondeu o orgulho que sente ao representar Portugal: "Estar aqui ao serviço da seleção nacional sub-17 é extraordinário, estar entre os convocados para esta qualificação europeia é um orgulho enorme e o resultado do bom trabalho realizado no clube".

Depois da vitória frente à Eslováquia e Polónia, basta um empate, no jogo desta terça-feira frente à Chéquia, para a Equipa das Quinas carimbar a presença no europeu.