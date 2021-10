Tiago Djaló antevê duelo com a Islândia: "Esperamos um jogo mais difícil"

O defesa-central Tiago Djaló afirmou que a seleção portuguesa de sub-21 tem de "estar concentrada" para vencer no reduto da Islândia, na terça-feira, para a fase de qualificação para o Euro'2023.

Após duas vitórias em dois jogos no Grupo D, uma delas a maior de sempre na categoria - 11-0 ao Liechtenstein, na quinta-feira -, o grupo às ordens do selecionador Rui Jorge desloca-se à ilha no norte do Oceano Atlântico com a "noção" de que tem de encarar o embate "como uma final", para ser bem sucedido, salientou o jogador de 21 anos.

"Esperamos um jogo mais difícil [do que contra o Liechtenstein]. A equipa tem de estar focada para o jogo contra a Islândia. (...) A equipa está preparada e é preciso ter concentração. (...) Vamos dar o nosso melhor e tentar os três pontos", disse, numa roda de imprensa decorrida antes do treino matinal numa unidade hoteleira de Guimarães.

Apesar do Vikingsvöllur, estádio que vai acolher o jogo em Reiquiavique a partir das 16:00 de Lisboa, ter um relvado sintético, Tiago Djaló frisou que "todos os jogadores têm de estar preparados para jogarem em qualquer campo", contra "qualquer equipa".

Depois de cumprir a maioria da formação no Sporting e de uma passagem pelos italianos do Milan, na época 2018/19, o defesa tem-se afirmado nos franceses do Lille, com 44 jogos oficiais realizados desde a temporada 2019/20 e um título de campeão francês já no currículo (2020/21).

Mesmo com a experiência que já amealhou em competições de clubes ao mais alto nível, o atleta totalista na fase de qualificação, depois de suplente não utilizado no Euro2021, reconheceu que é "sempre ótimo estar na seleção" para "conhecer novas realidades" e "coisas novas que o treinador pede".

Portugal, vice-campeão europeu de sub-21 e terceiro classificado do Grupo D, com seis pontos em dois jogos, defronta a Islândia, quarta ao fim de dois encontros, com quatro pontos, na terça-feira, às 16:00 de Lisboa, no Vikingsvöllur, em Reiquiavique.