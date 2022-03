Tiago Djaló, a solução para a ausência de Pepe: os números e a polivalência do defesa do Lille

Internacional sub-21 chamado por Fernando Santos depois do teste positivo de Pepe à covid-19

Tiago Djaló é a mais recente novidade na convocatória da Seleção Nacional para o play-off decisivo de acesso ao Mundial 2022. O defesa do Lille foi chamado por Fernando Santos, depois de Pepe ter testado positivo à covid-19, e já depois de Rúben Dias também ter ficado de fora devido a lesão.

Aos 21 anos, Tiago Djaló ainda procura a primeira internacionalização A, depois de já ter atuado por seis vezes com os sub-21, formando dupla no centro da defesa com Diogo Leite e Eduardo Quaresma.

Apesar de ser chamado para o lugar de um central, Pepe, que ainda poderá dar o seu contributo neste play-off em caso de vitória diante da Turquia, Tiago Djaló tem na polivalência a imagem de marca, uma vez que, este ano, já jogou nas duas laterais, atuando mais pela esquerda ultimamente.

Se analisarmos os jogos, em teoria, mais exigentes que o Lille teve até ao momento, como foram a Supertaça, o confronto com o PSG e os seis jogos de Champions que Djaló jogou, então a polivalência do internacional sub-21 fica bem vincada, com presenças na lateral direita em duas partidas, na lateral esquerda em outras duas e no centro da defesa em quatro. A saber, jogou como lateral-direito frente ao PSG (Supertaça) e RB Salzburgo (Liga dos Campeões), central face ao Sevilha e Salzburgo (Liga dos Campeões), PSG (Ligue 1) e ainda como defesa-esquerdo nos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do Chelsea.

Na terceira época no Lille, Tiago Djaló, que foi campeão francês no ano passado, leva 69 jogos e um golo, marcado precisamente em 2021/2022. O defesa formado no Sporting já bateu o recorde de jogos, num percurso claramente ascendente - 14 partidas em 19/20, 24 em 20/21 e, para já, 31 em 21/22.