Tiago Dantas: "O míster Rui Jorge deu-nos palavras de coragem"

Declarações de Tiago Dantas após o Portugal-Bélgica (2-1) que garantiu a passagem da Seleção Nacional aos quartos de final do Europeu de Sub-21

Sobre o golo: "Foi o golo foi o mais importante da carreira, mas o mais importante foi a passagem da equipa aos quartos de final, com muita competência."

Sobre o jogo: "A Bélgica é uma grande equipa ,com grandes jogadores. Mas, mostrámos aquilo de que somos feitos, e felizmente passamos aos quartos de final."

Ambiente no balneário: "Foi uma grande felicidade, o míster deu-nos palavras de coragem, incentivou-nos ainda mais. A eliminar tudo pode acontecer e todas as equipas têm as suas chances. Vamos analisar bem o adversário, a Inglaterra é equipa excelente , com grandes jogadores que jogam ao mais alto nível"