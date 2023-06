Tiago Dantas: "Chamarem-nos favoritos não é muito justo. Somos mais candidatos"

Tiago Dantas pede Portugal imune ao ambiente no Europeu de Sub-21

Portugal sub-21 precisa de ficar imune ao ambiente em redor da anfitriã Geórgia, na quarta-feira, na abertura do Europeu da categoria, observou hoje o futebolista Tiago Dantas, recentemente promovido a capitão.

"O facto de a Geórgia jogar em casa é sempre um fator bom para a seleção em questão. Acho que nos temos de tentar abstrair um bocadinho disso e impor o nosso futebol. Claro que eles vão ter muito público do seu lado no estádio, mas temos de nos focar no jogo", vincou o médio dos gregos do PAOK Salónica, de 23 anos, em conferência de imprensa.

Portugal, vice-campeão em título, inicia a nona presença em fases finais face à estreante Geórgia, na quarta-feira, às 17h00, no Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, em jogo com arbitragem do norueguês Espen Eskas, que decorrerá à mesma hora do confronto entre os Países Baixos e a Bélgica, os restantes oponentes da poule.

"Estamos bastante bem preparados e queremos apenas que o árbitro dê o apito inicial. É muito importante começar com uma vitória neste grupo, que é bastante difícil e reúne três vencedores de grupos de qualificação. O nosso objetivo é entrar com uma vitória. Não vai ser um jogo fácil, também devido ao facto de a Geórgia jogar em casa, mas, com a nossa qualidade e intensidade de jogo, faremos de tudo para conseguir uma vitória", sustentou.

O histórico entre as duas seleções limita-se ao duelo particular decorrido em setembro de 2022, na Covilhã, no qual Portugal venceu por 4-1 e Tiago Dantas esteve como suplente utilizado, ao evoluir na segunda parte desse primeiro de cinco "ensaios" para a fase final.

"Daquilo que me lembro, não foi um encontro assim tão fácil como o resultado pode fazer parecer. A Geórgia era uma equipa compacta, forte fisicamente e não dava muito tempo para pensar assim que entrávamos no bloco adversário. Depois, marcaram-nos um golo num lance pela esquerda, em que vêm para dentro e um dos extremos rematou", contou.

Finalista derrotada em 1994, 2015 e 2021, a formação das "quinas" precisa de ficar num dos dois primeiros lugares para aceder à fase seguinte do Europeu de sub-21, que reúne 16 participantes pela segunda edição seguida e é coorganizada por Roménia e Geórgia, país que vai receber a final, agendada para 08 de julho, na Adjarabet Arena, em Batumi.

"Chamarem-nos de favoritos não é muito justo. Somos mais candidatos. Portugal sempre teve grandes gerações de sub-21 e esta não foge à regra. Temos qualidade e queremos impô-la. Se o fizermos, teremos boas possibilidades de entrar com o pé direito", reiterou.

Tiago Dantas representou o PAOK Salónica em 2022/23 por empréstimo do Benfica, ao registar cinco golos e uma assistência em 39 desafios, sendo que a recente dispensa de Fábio Vieira, por lesão, confere-lhe a braçadeira de capitão.

"Isso não tem um peso extra, mas é sempre um orgulho ser capitão nas seleções jovens de Portugal. Título? É certo que nunca foi feito, mas vamos fazer de tudo para sermos os primeiros. Temos de ir passo a passo e não pensar à frente, senão vamos desfocar-nos daquilo que é o nosso objetivo, que é pensar única e exclusivamente na Geórgia", frisou.