Testes à covid-19 adiam planos da Seleção: viagem para França só no sábado

Redação com Lusa

A Seleção vai treinar no sábado de manhã em Portugal e só depois viajará para França, onde joga no domingo.

A seleção portuguesa treina na manhã de sábado em Portugal, às 10:30, sessão após a qual o selecionador Fernando Santos dará uma conferência de imprensa, à porta fechada, a partir das 12:30, anunciou esta sexta-feira o organismo federativo.

O teste positivo à covid-19 ao guarda-redes Anthony Lopes, já substituído por Bruno Varela, obrigou a nova bateria de testes durante a manhã de hoje, alterando o programa da equipa das quinas, informou a Federação Portuguesa de Futebol.

A seleção teve de alterar o treino de hoje de manhã para a tarde (17:00) e adiar também para sábado a viagem para a capital francesa, onde deveria efetuar a conferência de imprensa e treinar no Stade de France, palco do jogo de domingo.

Anthony Lopes foi o segundo jogador a ser dispensado na devido a teste positivo à covid-19, depois de ter acontecido o mesmo com o central José Fonte, substituído na terça-feira por Domingos Duarte.

Portugal defronta no domingo a França, naquele que será o regresso dos campeões europeus ao Stade de France, após o histórico triunfo de 2016, na final do Europeu, num embate entre os dois primeiros classificados do Grupo 3.

Depois do embate com os franceses, Portugal recebe na quarta-feira, de novo em Alvalade, a Suécia, que bateu fora na segunda jornada por 2-0, com dois golos de Cristiano Ronaldo, o 100.º e o 101.º pela formação das quinas.