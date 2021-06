"Tens de fazer golos, acorda": o desafio que Dany Mota cumpriu a preceito

Francesco Palmieiri, responsável do clube onde Dany Mota esteve em 2017/18, desafiou o internacional sub-21 português antes do jogo com os italianos e este respondeu a preceito.

Dany Mota bisou e abriu o caminho para a vitória de Portugal contra a Itália, dando um importante contributo para a passagem às meias-finais do Campeonato da Europa de sub-21. O avançado marcou dois golaços, o primeiro num pontapé de bicicleta de uma rara beleza, o segundo num tiro indefensável.

O número 11 da equipa das Quinas tinha dito que iria marcar e cumpriu. A promessa foi feita a Francesco Palmieiri, diretor da formação do Sassuolo, clube onde o atacante jogou em 2017/18. Na última sexta-feira, numa altura em que ainda estava em Portugal, o internacional sub-21 português recebeu uma chamada, via WhatsApp, do seu empresário, Celso Duarte, que o colocou em contacto com o dirigente italiano. "Dany, tens de fazer golos, acorda", gritou o dirigente, numa conversa a que O JOGO teve acesso, devidamente autorizada pelas partes envolvidas.

Face ao repto lançado por Francesco Palmieri, o avançado soltou uma gargalhada e deixou a promessa. "Tranquilo, vê o jogo de segunda-feira: vou marcar". Dito e feito. Dany marcou e cumpriu a promessa, dando razão a quem sempre acreditou no seu potencial. O diretor da formação do Sassuolo é um deles. Depois de ter ido buscar Dany Mota ao Virtus Entella, em 2017/18, o jogador deixou uma boa imagem, tendo marcado 13 golos em 18 jogos pela equipa de Sub-20. No entanto, no final da época, o clube não exerceu o direito de opção.

De regresso ao Virtus Entella, continuou a dar sinais de crescimento, tendo marcado 13 golos em 39 jogos. Atenta, a Juventus contratou-o e a etapa em Turim, na equipa de sub-23, correu bem. Marcou sete golos em 16 jogos, chegou e a treinar com a equipa principal e pôde finalmente estar ao lado do ídolo, Cristiano Ronaldo. Um jogador que admira e que imita na hora de festejar os golos.

Apesar de estar com as portas da Série A abertas, o que esteve para acontecer se tivesse ficado no Sassuolo ou na Juventus, Dany Mota aceitou o convite do Monza, no mercado de inverno de 2019/20, para ajudar o clube presidido por Silvio Berlusconi a subir à Série B. O objetivo foi cumprido e, esta época, falhou o regresso ao escalão principal, depois de ter chegado ao play-off.

Com contrato com o Monza até 30 de junho de 2022, o jogador tem aproveitado as oportunidades neste Europeu de sub-21 para deixar a sua marca. Depois do golo à Inglaterra, ainda na fase de grupos, bisou contra a Itália, nos quartos de final da prova. Um feito que deixou o jogador radiante. "Simplesmente um sonho. Grande vitória equipa. Vamos com tudo, Portugal", escreveu ontem o atacante nas redes sociais, numa mensagem acompanhada de uma fotografia do momento em que marcou o golo num pontapé de bicicleta e que mereceu mais de 6000 "gostos".

Os companheiros não ficaram indiferentes ao texto e à grande exibição que fez. "O que tu jogas...", escreveu Diogo Leite, central do FC Porto. "Jogas pouquinho...", ironizou ainda o lateral Diogo Dalot.