Eduardo Quaresma vinca a "qualidade" da nova geração que integra a seleção de sub-21

Eduardo Quaresma disse esta terça-feira que acredita que a nova geração da seleção portuguesa de sub-21 pode "dar muitas alegrias e qualidade", num "grupo unido" para encarar a Bielorrússia no primeiro teste da qualificação.

"É um grupo fantástico. Há pessoas que já estiveram mais tempo aqui com o mister Rui Jorge e que integraram muito bem. Somos um grupo unido e podemos dar muitas alegrias e qualidade. Falamos todos muito bem uns com os outros", indicou o central.

Em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, um dia após a concentração, Eduardo Quaresma realçou que os sub-21 se estão a concentrar mais no seu trabalho do que na Bielorrússia, tendo apenas a suposição da tática que irão usar.

"Estamos a focar-nos mais em nós. O mister Rui Jorge, como é mudança de geração, está a focar-se mais nos trabalhos da nossa equipa. Somos um grupo fantástico, com qualidade. Podemos chegar longe e onde queremos", sublinhou o jogador do Tondela.

Eduardo Quaresma já tinha sido chamado aos trabalhos da seleção sub-21, mas não se estreou, esperando que, desta feita, possa contribuir dentro de campo, embora remeta a decisão para Rui Jorge, que tem em mãos "vários jogadores com qualidade".

"Tenho trabalhado muito para chegar aqui e o mister tem visto isso nos jogos. É um privilégio estar aqui e ser chamado pelo mister Rui Jorge", frisou o defesa, que vive no Tondela a primeira experiência fora do Sporting, onde efetuou toda a formação.

Nos beirões, Eduardo Quaresma tem sido opção como titular, fator "importante" para poder integrar a seleção, onde se encontra igualmente Jota Gonçalves, colega de setor no clube, com quem tem "uma química boa", mas que não irá influenciar Rui Jorge.

"Tenho uma química boa com o Jota, mas também com o Tomás Araújo, com quem joguei nas outras seleções jovens. A única pessoa com quem não joguei foi com o Tiago Djaló, que é um central muito bom também", apontou o barreirense, de 19 anos.

Todos os 24 futebolistas convocados por Rui Jorge integraram o apronto de hoje, após a conferência de imprensa, no qual, nos 15 minutos abertos à comunicação social, os jogadores dividiram-se em pequenos grupos e aqueceram com bola, trocando passes.

A seleção portuguesa de sub-21 recebe a Bielorrússia na segunda-feira, às 19:00, no Estádio José Gomes, na Amadora, no primeiro encontro do Grupo 4 de qualificação para o Europeu da categoria, em 2023, que se realiza na Roménia e na Geórgia.