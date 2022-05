Declarações de Pepe, defesa-central do FC Porto e da Seleção portuguesa, durante a celebração (conquista da Taça de Portugal) da equipa portista junto dos adeptos, no Estádio do Dragão.

Representar a Seleção portuguesa: "Quando me naturalizei, fui bem claro. Disse que iria retribuir todo o carinho que as pessoas me deram. É um orgulho imenso poder ser convocado para a Seleção, vivo cada convocatória intensamente. Tenho uma paixão tremenda em cada lance que disputo pela Seleção, tal como no clube. O que posso fazer mais? Ganhei um Europeu, uma Liga das Nações... Sonhava ir aos Aliados festejar o título e as pessoas diziam que não, que eu estava velho. Mas consegui concretizar. E o meu próximo sonho é que a Seleção possa ganhar o Mundial e eu possa estar lá a fazer parte do grupo. Um grupo fantástico. Eu nunca duvidei da Seleção. Somos um grupo forte, unido. Como o nosso povo, que é humilde e trabalhador, e nós, jogadores, tentámos representar o povo e dar-lhe alegrias."