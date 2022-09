"Ronaldo? Claro que não estávamos à espera de ouvir aquilo naquele momento"

Declarações de Rúben Neves, internacional português do Wolverhampton, em conferência de Imprensa de antevisão aos jogos decisivos para a Liga das Nações, frente a Chéquia e Espanha.

Anúncio de Ronaldo na Gala Quinas de Ouro [pretende jogar Euro'2024]​​​​​​​: "Ninguém ficou surpreendido. Trabalhando com o Cristiano como nós trabalhamos, sabemos do que ele é capaz. Claro que não estávamos à espera de ouvir aquilo naquele momento, mas sem dúvida que de alguma forma já o sabíamos. Pela forma como trabalha e está envolvido sempre que é chamado à seleção é extraordinário. É um profissional de mão cheia, não me surpreende nada e tenho a certeza de que irá estar mais do que preparado para essas competições."

Ausência de Pepe: "É um jogador extremamente importante para nós, como todos sabemos. Infelizmente não vai poder estar presente nestes dois jogos, mas temos a sorte de ter um leque muito grande de jogadores com muita qualidade, portanto vamos estar muito preparados para estes dois jogos."