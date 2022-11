Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, em conferência de imprensa após a goleada de Portugal na receção à Nigéria, por 4-0, no último jogo de preparação antes do Mundial.

Laterais: "A minha ideia sempre foi a de aproveitar os laterais. Se temos, e todos reconhecemos isso, quatro jogadores, e temos outros, que são excelentes laterais e ainda por cima com muitos movimentos ofensivos, a minha ideia sempre foi essa. Nem sempre o jogo corre assim. Não sei se alguém pensará que eu lhes digo para ficarem atrás e não subirem... Não era possível, era cortar-lhes as suas principais qualidades, que são muito mais as capacidades ofensivas do que as defensivas. Se bem que defendam bem. O jogo é isso. O que eu sei e posso garantir é que nós todos estamos muito muito convencidos que vamos dar uma grande alegria aos portugueses. Estamos com uma vontade enorme."

Portugal candidato: "Nos últimos seis anos, 2016 a 2022, quantas provas ganhou Portugal? Duas? 2016 e 2019, então? Quem foram as outras seleções no mundo que ganharam mais do que Portugal? Só a França é que ganhou tanto como Portugal. Porque é que os outros se hão de assumir como candidatos e nós não? Temos uma grande equipa, bons jogadores, e depois temos vergonha de nos assumir..."

Pepe apto para ser titular na estreia no Mundial? "Vai estar muito mais próximo [de estar apto]. Começou no princípio da semana passada a treinar com equipa, treinava sozinho até ali. Obviamente que treinando com equipa os ritmos vão aumentando. Há muita intensidade no treino, hoje em dia, nas equipas portuguesas. Fruto do trabalho dos seus treinadores, o treino está quase ao nível do jogo em termos de intensidade. O FC Porto teve um jogo da Taça pelo meio, não foi aquela semana plena de trabalho, mas estes dias tem vindo a melhorar sistematicamente. Temos outros centrais mas o Pepe é fundamental nesta equipa e certamente terá o seu espaço."