"Temos uma das gerações mais talentosas, não é preciso esperar que a sorte apareça"

Nuno Gomes, antigo goleador do Benfica e da Seleção portuguesa, diz que a forma como Portugal perdeu frente à Espanha "deixa marcas".

Portugal tem uma geração "muito talentosa" e o resultado de terça-feira, que deixou a equipas das Quinas de fora da final four da Liga das Nações, não é "condizente com a realidade" da equipa. É assim que Nuno Gomes, antigo futebolista do Benfica, analisa o momento dos lusos.

"É normal preocupar fantasmas quando os resultados não são condizentes com a realidade da nossa Seleção. Temos uma das gerações mais talentosas. Não é preciso estar à espera que a sorte apareça. Ter coragem para arriscar, é precisar analisar o que correu mal. Espero que Portugal faça uma boa campanha no mundial e que possa usufruir de todo o talento que a

seleção tem", considerou, em declarações à Antena 1, na sequência do desaire (1-0) diante da Espanha.

O antigo avançado, 79 vezes internacional pela Seleção portuguesa, e com 29 golos marcados, diz que a forma como aconteceu a derrota, com um golo nos últimos minutos, deixa marcas. "O que nos faltou foram os golos. Portugal teve várias oportunidades e depois, na segunda parte, a seleção espanhola começou a ganhar ascendente. E no futebol, quando não se marca arrisca-se a perder. Tentámos dar tudo por tudo, mas acabámos por perder o jogo de uma forma que deixa marcas. Já não é a primeira vez que acontece", declarou Nuno Gomes, que passou por Boavista, Benfica, Fiorentina, Braga e Blackburn Rovers.