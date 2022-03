"Temos um futebol que dá gosto de ver. E o golo vai aparecer, não tenho dúvidas"

Afonso Sousa aborda o encontro com a Grécia, de apuramento para o Europeu de sub-21.

O médio Afonso Sousa disse este sábado que os sub-21 portugueses precisam de recuperar o "brilho" habitual para dar boa resposta na deslocação de terça-feira à Grécia, depois do empate caseiro com a Islândia, na qualificação para o Euro'2023.

"Temos de chegar lá, e mostrar o nosso futebol, tentarmos pôr o brilho que temos metido nos outros jogos. Temos um futebol que dá gosto de ver, na minha opinião. E o golo vai aparecer, não tenho dúvidas, como apareceu noutros jogos. Temos de estar focados, concentrados, para conseguir a vitória e mostrar bom futebol, que é o mais importante", disse o jogador, após o treino matinal realizado em Lagos, onde os portugueses continuam em estágio.

O jogador do Belenenses considerou que "não há pressão" para Portugal, apesar de ter sido ultrapassado na sexta-feira no topo da tabela precisamente pela Grécia, que tem mais um jogo, uma vez que ainda continua a depender de si próprio para o apuramento direto, garantido com o primeiro lugar.

"Dependemos de nós próprios para conseguir o primeiro lugar e conseguir passar diretos. A missão é chegar à Grécia e trazer os três pontos, para continuarmos na nossa caminhada. Continuamos focados e concentrados para conseguir dar uma resposta já na terça-feira", frisou.

Portugal empatou na receção à Islândia (1-1), em Portimão, sofreu o primeiro golo nesta fase de apuramento e deixou fugir os primeiros pontos, à sexta partida.

"Nós começámos a perder, o que não é normal. Ainda não tínhamos nenhum golo sofrido. Conseguimos o empate ainda na primeira parte e não conseguimos marcar cedo na segunda. Era nosso objetivo entrar forte na segunda parte, mas, depois, a partir do momento em que não conseguimos marcar, começámos a ficar ansiosos", reconheceu Afonso Sousa.

Admitindo que "não houve aquele brilho que tem havido nos últimos jogos" e que "não foi um jogo espetacular", o médio ofensivo ressalvou que a equipa criou "muitas oportunidades" e que "era mais preocupante" se não fossem criadas.

A equipa ficou com um sentimento de que podia ter feito mais, sendo que Afonso Sousa acreditar que Portugal vai "corrigir" os aspetos mais negativos da prestação frente aos islandeses e conseguir a qualificação.

"Temos de estar com essa confiança. Sabemos que não será fácil, mas temos de pensar que vamos lá estar, só assim vamos conseguir. Temos toda a qualidade para lá estar e vamos dar uma resposta na terça-feira e conseguir uma vitória importante para conseguirmos estar no Europeu", finalizou.

O jogo de terça-feira está marcado para Tripoli, às 19:00 locais (17:00 em Portugal continental).

A Grécia lidera o Grupo D, com 17 pontos em sete jogos, mais um ponto do que Portugal (seis jogos), seguindo-se Islândia com oito (seis), Chipre com sete (cinco), Bielorrússia com seis (seis) e Liechtenstein, ainda a zero (oito).