"Temos o melhor treinador da história da Seleção Nacional"

Beto, guarda-redes internacional, recorda o Mundial de 2018, elogia Fernando Santos e garante que Portugal está "bem seguro" na baliza "jogue quem jogar".

"Representar Portugal tem um significado inigualável, seja num jogo particular, seja numa fase final de um Mundial. Neste caso, é o momento alto da carreira de qualquer atleta de futebol. Na Rússia não foi diferente. Defender as cores de Portugal e honrar a nossa bandeira arrepia sempre e eleva o nosso ser ao máximo, seja com o facto de vestir a camisola ou a ouvir o nosso hino. Foi pena a eliminação com o Uruguai [oitavos de final, a 30 de junho de 2018, no Fisht Olympic, em Sochi, na Rússia], sendo que tivemos o domínio absoluto do jogo.

Tenho boas memórias de um grupo de talento e forte e sempre com uma exemplar coesão entre todos. A memória mais triste foi, claro, a nossa eliminação. Ficámos, nós próprios, frustrados com o afastamento nos oitavos de final, porque tínhamos grandes expectativas e sonhos bem elevados, por termos uma equipa capaz de chegar mais além.

"Jogue quem jogar na baliza, Portugal está bem seguro"

Agora, no Mundial do Catar, temos uma das melhores equipas de sempre de Portugal, comandada pelo melhor treinador da história da Seleção Nacional. Jogadores jovens e de talento mundial e outros experientes, líderes e capazes de ser a voz da experiência dentro e fora do campo!

Estamos perfeitamente bem servidos de guarda-redes. Jogue quem jogar na baliza, Portugal está bem seguro. São três guarda-redes de qualidade e capazes de dar uma boa resposta.

Há que respeitar a Suíça porque foi das poucas equipas que nos conseguiu vencer um jogo há uns anos [6 de setembro de 2016 na fase de qualificação para o Mundial da Rússia, após a conquista do Euro'2016, em França].

Temos tudo, sim, para nos qualificarmos e vencer a Suíça, mas teremos que colocar esse "tudo" em campo para tornar real um grande objetivo: seguir em frente na maior competição de seleções.2

A EQUIPA DE 2018

Treinador: Fernando Santos

Guarda-redes: Rui Patrício, Anthony Lopes, Beto

Defesas: Ricardo Pereira, Cédric, Bruno Alves, Pepe, José Fonte, Rúben Dias, Raphael Guerreiro, Mário Rui

Médios: Manuel Fernandes, João Moutinho, João Mário, Bernardo Silva, William Carvalho, Bruno Fernandes, Adrien Silva

Avançados: Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, André Silva, Gonçalo Guedes, Gelson Martins.