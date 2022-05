"Temos a ambição e o dever de estar no Europeu sub-21", sublinha Nuno Tavares

Lateral do Arsenal, porém, adverte que "tudo se prova no campo". Rui Jorge orientou primeiro treino com todo o grupo à disposição. Primeiro lugar está a duas vitórias de distância

O futebolista Nuno Tavares afirmou, esta quinta-feira que a Seleção Nacional de sub-21, concentrada em Oeiras, tem "a ambição e o dever de estar" no Europeu'2023, mas precisa de mostrar em campo que é a melhor equipa do grupo da qualificação.

"Temos a ambição e o dever de estar no Europeu. Se somos a melhor equipa no grupo, acho que tem de ser dentro de campo que o temos de mostrar e não dizer só que temos a melhor seleção. Tudo se prova dentro do campo, é isso que vamos tentar fazer", realçou o atleta, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Finalizada a temporada de estreia nos ingleses do Arsenal, após dois anos no conjunto principal do Benfica, Nuno Tavares salientou que "foi uma boa experiência", que pode aproveitar para trazer à jovem seleção lusa "energia, competitividade e entusiasmo".

"A mentalidade mudou um bocadinho, pois o patamar é mais alto e a responsabilidade é maior. Vou tentar trazer tudo o que aprendi para a seleção e trazer com outros olhos o que foi feito e o que ainda posso melhorar aqui na seleção, porque também é uma margem de crescimento para nós", explicou o defesa esquerdo, de 22 anos.

Nuno Tavares foi um dos dez futebolistas que apenas se juntou à concentração liderada por Rui Jorge durante a tarde de quarta-feira, com todos os 25 jogadores convocados a fazerem, esta quinta-feira, o primeiro treino conjunto - Pedro Neto foi dispensado devido a lesão.

"O nosso foco sempre foi baseado em nós e no que podemos fazer para conseguirmos sempre a vitória. É isso que temos feito sempre", disse, acrescentando: "São três jogos que temos de disputar. Embora precisemos de duas vitórias [para garantir o primeiro lugar e o apuramento para a competição], o nosso foco está em vencer os três jogos".

Os vice-campeões europeus de sub-21 concluem em junho a qualificação para a prova continental, que se vai realizar na Roménia e na Geórgia, em 2023, com três encontros do Grupo 4: deslocações a Bielorrússia, em 04 de junho, e Liechtenstein, em 07 de junho, e receção à Grécia, marcada para o Estádio Cidade de Barcelos, em 11 de junho.

Portugal lidera o agrupamento, com 19 pontos, seguido da Grécia, com 17, enquanto a Islândia e a Bielorrússia somam nove. O Chipre, com oito, e o Liechtenstein, ainda sem qualquer ponto somado, ocupam as duas últimas posições. Os primeiros posicionados de cada grupo apuram-se diretamente, enquanto os segundos disputam um "play-off".