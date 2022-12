Adversária de Portugal, a seleção helvética derrotou (3-2) a Sérvia na última jornada da fase de grupos. Zoran Filipovic, conselheiro da federação sérvia, fez o raio-x da equipa de Murat Yakin.

A Suíça volta a estar no caminho de Portugal, depois de se terem defrontado recentemente na Liga das Nações - vitória (4-0) em Lisboa e derrota (1-0) em Basileia. No Mundial, os helvéticos garantiram o segundo lugar no Grupo G, atrás do Brasil, depois de derrotarem a Sérvia, por 3-2, na última jornada.