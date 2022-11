Tambores, cânticos e até um desafio: o plano para receber Portugal no Catar

Elisabete Reis, "fan leader" dos adeptos de Portugal no Catar, detalha a O JOGO como será feita a receção junto ao hotel da Seleção Nacional.

Depois de golear a Nigéria (4-0), no ensaio-geral em Alvalade, a Seleção Nacional aterra esta sexta-feira em Doha, no Catar, para dar continuidade à preparação do Mundial'2022, desta feita em solo anfitrião. Como tal, e porque o apoio à equipa das Quinas em solo catari tem-se feito sentir mesmo a milhares de quilómetros de distância, O JOGO foi à procura de saber qual o plano delineado para receber as estrelas portuguesas.

A comitiva de boas-vindas tem saída marcada de Doha para as 22h00 locais (menos três horas em Portugal continental), uma vez que o hotel que servirá de quartel-general para Portugal - o luxuoso Al Samriya Autograph Collection - está localizado em Al-Shahaniya, a pouco mais de 20 quilómetros da capital. Depois, começará a festa, conta Elisabete Reis ao nosso jornal.

"Devemos demorar cerca de meia-hora/40 minutos a chegar lá. Vamos ter o nosso pessoal com os tambores e, ainda que não haja nenhuma coreografia específica organizada, vamos ter cânticos e fazer uma espécie de uma brincadeira", explica a "fan leader" do grupo "Portugal Fans Qatar". E até haverá um desafio aos presentes... com Cristiano Ronaldo, pois claro, à mistura.

"Vamos ter o chamado "header' do Cristiano Ronaldo. A bola será colocada à altura dos saltos dele para ver quem consegue chegar lá e cabeceá-la", prossegue Elisabete. Tarefa difícil, como seria de imaginar, que poderá justificar uma ligeira alteração. "Provavelmente vamos ter de descer a bola, porque está mesmo à altura da cabeça do Cristiano Ronaldo", remata, entre risos. Uma coisa é certa: não faltará calor humano - além do que se faz sentir nas ruas - à Seleção.