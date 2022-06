Suíça vive dias difíceis: um trauma igual só há 26 anos

Próxima adversária de Portugal não sofria três desaires consecutivos em jogos oficiais desde 1996.

O desempenho paupérrimo na Liga das Nações tem causado imensa preocupação à Suíça, que em três desafios só marcou um golo, consentiu sete e ainda não têm qualquer ponto. Próxima adversária de Portugal, que já a goleou por 4-0 em Alvalade, a Suíça não perdia três jogos oficiais consecutivos desde 1996, quando não teve argumentos perante Países Baixos (2-0) e Escócia (1-0), adversários no Euro"1996 e Azerbaijão que triunfou por 1-0 na qualificação para o Mundial"1998.

Mais recentemente, em 2016, a Suíça teve outra série igual, mas em partidas de cariz particular com Irlanda, Bósnia e Bélgica que serviram de preparação para o Europeu, que a equipa das Quinas acabou por conquistar. Em risco de descer à Liga B, os suíços têm um duelo decisivo com Portugal, depois dos desaires com Chéquia, Espanha e a formação comandada por Fernando Santos, em Lisboa.

Sem vencer há cinco encontros, após uma campanha de qualificação para o Mundial invicta e em que a Itália foi relegada para o segundo lugar do grupo, a Suíça também já igualou a série negra vivida em 2020, ano em que somou sete duelos consecutivos sem triunfar. Curiosamente, foi por via administrativa, após empate em casa com a Espanha, também na Liga das Nações, que os helvéticos interromperam a série, dado que a Ucrânia não conseguiu deslocar-se Lucerna devido a surto de covid-19 no grupo e a UEFA atribuiu vitória por 3-0 aos suíços.