Sub-21: Portugal tem historial equilibrado com Inglaterra e vantagem com Croácia e Suíça

Qual o histórico da Seleção de sub-21 com os adversários do Europeu do próximo ano? Leia e descubra.

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 tem um histórico equilibrado, mas desfavorável, com a Inglaterra, e um registo positivo diante de Croácia e Suíça, contabilizando os embates anteriores ao Euro'2021.

A equipa das quinas, comandada por Rui Jorge, vai defrontar no grupo D as seleções de Inglaterra, Croácia e Suíça, na nona presença lusa na fase final do campeonato da Europa da categoria, cuja fase de grupos vai ser disputada entre 24 e 31 de março de 2021.

Portugal, finalista da competição em 1994 e 2015, terminou o Grupo 7 de qualificação no segundo lugar, com os mesmos 27 pontos dos Países Baixos, e vai medir forças com a seleção inglesa, campeã europeia no escalão em 1982 e 1984 e vencedora do Grupo 3, com nove vitórias e apenas um empate.

A Suíça, finalista da prova em 2011, foi segunda classificada do agrupamento 2, também em igualdade pontual com a França (27), enquanto a Croácia, que nunca passou a fase de grupos dos Europeus de sub-21, chegou a esta fase graças ao segundo posto no Grupo 4, atrás da República Checa.

A equipas das quinas já defrontou a seleção inglesa em 20 ocasiões, contando sete vitórias, quatro empates e nove derrotas, mas detém um saldo favorável diante da Croácia, com dois triunfos e um desaire, e da Suíça, com 10 vitórias, três igualdades e duas derrotas.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos avançam para os quartos de final da competição, que, juntamente com as meias-finais e a final, vão ser disputados em quatro cidades húngaras (Budapeste, Székesfehérvár, Szombathely e Györ) e outras tantas eslovenas (Maribor, Celje, Koper e Domzale), entre 31 de maio e 06 de junho de 2021.

A Espanha, cinco vezes campeã e atual detentora do título, que, tal como a Inglaterra, só concedeu um empate na qualificação, vai defrontar no Grupo B as seleções de Itália, que também ergueu o troféu cinco vezes, República Checa, campeã em 2002, e a anfitriã Eslovénia.

Já a Alemanha, finalista em 2019 e duas vezes campeã, integra o grupo A, juntamente com a anfitriã Hungria, Países Baixos, vencedores da prova em 2006 e 2007, e Roménia, e a França, campeã em 1988, disputa o agrupamento C, com Dinamarca, Islândia e Rússia, cuja antecessora União Soviética celebrou a conquista do torneio em 1980 e 1990.

Depois de ter estado previsto para se disputar entre 9 e 26 junho do próximo ano, o Europeu de sub-21 foi reagendado, na sequência do adiamento do Europeu sénior de 2020 para 2021, por força da pandemia de covid-19, adotando este formato inédito.