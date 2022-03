Sub-21: Portugal perde primeiros pontos na qualificação para o Europeu'2023

Empate com a Islândia, 1-1, no Estádio Municipal de Portimão.

Portugal recebeu e empatou esta sexta-feira com a Islândia, 1-1, em jogo da fase de grupos de apuramento para o Europeu'2023 de sub-21.

A seleção portuguesa até começou a perder, com um golo de Willumsson, aos 17 minutos da partida, mas Gonçalo Ramos, beneficiando de um desvio, aos 34', restabeleceu a igualdade e fechou as contas do marcador.

A formação comandada por Rui Jorge perdeu assim os primeiros grupos nesta fase de grupos, depois de cinco vitórias em cinco jogos disputados. A Grécia lidera o grupo D, com 17 pontos, mais um do que Portugal (16), mas também com mais um jogo disputado. As duas seleções defrontam-se na próxima terça-feira, em Tripoli (17h00).