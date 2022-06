Sub-21: Portugal goleia a Bielorrússia e o Europeu'2023 está ao virar da esquina

Seleção portuguesa venceu a Bielorrússia por 5-1 e está a uma vitória da qualificação direta para o Europeu'2023 de sub-21. Mas pode até nem ser preciso, caso a Grécia escorregue antes.

A seleção de sub-21 de Portugal bateu este sábado a Bielorrússia, por 5-1, na oitava jornada da fase de grupos da fase de qualificação para o Europeu de 2023. O jogo foi disputado na Arménia.

Fábio Vieira, aos 33 e 56 minutos (grande penalidade), Gonçalo Ramos, aos 50', David da Costa, aos 79', e João Mário, aos 90+4', fizeram os golos portugueses. Vasilevich, aos 90+1', marcou para os bielorrussos.

Com esta vitória, a equipa das quinas somou 22 pontos, mais cinco do que a Grécia, segunda classificada, e fica muito perto do Campeonato Europeu. Uma vitória na próxima jornada, frente ao Lichetenstein, na quarta-feira, é suficiente. Mas pode até não ser preciso, caso os gregos não vençam o Chipre no dia anterior.

O primeiro classificado avança diretamente para o Europeu. Com duas jornadas por disputar, Portugal já garantiu, pelo menos, a presença no play-off de qualificação, reservado aos melhores segundos colocados.