Sub-21 na hora das decisões: "Esta equipa luta sempre para ganhar", diz João Mário

Seleção Nacional de sub-21 precisa de vencer os últimos três jogos do grupo 7, que disputará no Algarve contra Bielorrússia, Chipre e Países Baixos, para ficar em primeiro lugar e garantir apuramento direto para a fase final.

A Seleção Nacional de sub-21 precisa de derrotar Bielorrússia, Chipre e Países Baixos no Algarve para vencer o grupo 7 de qualificação para o Europeu de 2021 e garantir o apuramento direto para a fase final,. Uma missão que João Mário, jogador do FC Porto e um dos convocados pelo selecionador Rui Jorge, acredita plenamente que será cumprida com sucesso.

"Temos de estar concentrados no que temos de fazer. Sabemos que temos de ganhar os três jogos para passar em primeiro lugar e vamos lutar por isso", prometeu o jovem dos quadros do FC Porto.

A equipa de Rui Jorge está em segundo lugar, com 18 pontos em sete jogos, a seis dos Países Baixos, que lideram com 24 e um jogo a mais, enquanto a Noruega é terceira, com 10 pontos.

"Pressão vamos ter sempre, pertencemos a uma equipa que quer sempre ganhar, que luta sempre para vencer e, por isso, a pressão fica sempre do nosso lado, como é óbvio. No entanto, estamos habituados a isso e queremos os três pontos em todos os jogos", salientou.

Apuram-se para o Europeu da Eslovénia e Hungria os vencedores de cada grupo e os cinco melhores segundos classificados entre os nove agrupamentos.

Portugal defronta a Bielorrússia na quinta-feira no Estádio Municipal de Portimão, onde no dia 18 disputa o encontro decisivo com os Países Baixos. Pelo meio, no domingo, os lusos jogam com o Chipre no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal.

Os três desafios, todos às 19h30, não vão contar com público, mas, ainda assim, João Mário assume que jogar em casa é sempre vantajoso, até porque os atletas sentem a onda positiva em torno da seleção.

"É sempre um fator a nosso favor. Apesar de os adeptos não estarem no estádio, sentimos sempre muito apoio. Sabemos que estarão sempre connosco, sentimos isso", reforçou.

O atleta de 20 anos regressa às opções de Rui Jorge depois de se ter estreado no dia 4 de setembro em Chipre, marcando o último golo do triunfo por 4-0.

"Esta é a segunda vez que venho, estou muito feliz. Espero poder mostrar o meu valor e provar ao míster que mereço a oportunidade de continuar neste espaço. Quero ser mais um ajudar a equipa rumo à qualificação", sublinhou o extremo que se define como "um jogador rápido, que gosta de encarar os adversários no '1x1'" e tem como referências "Bruma, Hazard, Cristiano Ronaldo e Neymar", embora seja o nome João Mário que quer inscrever nas melhores páginas do futebol.