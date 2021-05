Sub-21: Marcelo encontra-se na Eslovénia e vai assistir ao Portugal-Itália

Partida do Europeu de sub-21 coincide com o com o segundo de três dias de visita oficial do Presidente da República à Eslovénia.

Marcelo Rebelo de Sousa vai assistir esta segunda-feira ao encontro entre as seleções de futebol de sub-21 de Portugal e Itália, dos quartos de final do Europeu da categoria, disse à agência Lusa fonte da Presidência da República.

As duas equipas defrontam-se às 21:00 (20:00 em Portugal continental), no Estádio Stozice, em Ljubljana, em jogo com arbitragem do francês François Letexier, coincidindo com o segundo de três dias de visita oficial do Presidente da República à Eslovénia.

Inicialmente prevista para 2020, a visita foi adiada para este ano devido à pandemia de covid-19, tendo como principais temas a relação entre os dois países e a presidência do Conselho da União Europeia (UE), na qual a Eslovénia sucederá a Portugal em julho.

A presença de Marcelo Rebelo de Sousa no desafio entre Portugal e Itália encerrará um dia com passagens por locais no centro e nos arredores de Ljubljana e encontros com Borut Pahor e Janez Jansa, chefe de Estado e primeiro-ministro locais, respetivamente.

Na tribuna presencial do Estádio Stozice estará também o líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, que se juntou no domingo ao estágio da equipa das "quinas", após ter presenciado dois dos três jogos da primeira fase, entre 24 a 31 de março.

O vencedor do jogo entre Portugal e Itália defrontará nas meias-finais Espanha ou Croácia, na quinta-feira, às 18:00 (17:00 em Portugal continental), no Estádio Ljudski vrt, em Maribor, estando a final prevista para 06 de junho, em Ljubljana, às 21:00 (20:00).

Finalista vencida em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, a formação orientada por Rui Jorge procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020, motivado pela pandemia de covid-19.