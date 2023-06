Sub-21: mais de três horas de comboio a pensar nos "quartos" do Europeu

Seleção portuguesa viajou para Kutaisi, onde vai defrontar a Inglaterra.

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 viajou esta sexta-feira aproximadamente três horas e meia de comboio entre Tbilisi, capital da Geórgia, e Kutaisi, onde vai defrontar a Inglaterra, no domingo, para os quartos de final do Europeu.

Chefiada pelo ex-avançado internacional português Pedro Pauleta, que ocupa o cargo de diretor das seleções jovens nacionais, a comitiva partiu por volta das 17h05 locais (14h05 em Portugal continental) e terminou esse percurso de quase 230 quilómetros cerca das 20h25 (17h25).

Os vice-campeões em título vão fazer o treino de adaptação ao palco do jogo no sábado, a partir das 18h00 (15h00 em Portugal continental), numa sessão que será antecedida pela conferência de imprensa de antevisão com o selecionador Rui Jorge e um jogador, às 17h30 (14h30).

Portugal, segundo colocado do Grupo A, encara a Inglaterra, vencedora invicta da poule C e campeã em 1982 e 1984, no domingo, às 20h00 locais (17h00 em Portugal continental), no Estádio Ramaz Shengelia, em Kutaisi, no terceiro confronto dos "quartos" do Europeu de sub-21.