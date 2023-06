Sub-21: Inglaterra é o próximo adversário e traz boas memórias a Portugal

O segundo lugar no Grupo A da 24.ª edição do Europeu colocou a Inglaterra no caminho de Portugal, nos quartos de final. Histórico de confrontos é renhido, mas favorável aos lusos. Nas duas últimas vezes em que enfrentou os ingleses, ambas a contar para o Campeonato da Europa, a equipa de Rui Jorge saiu a sorrir: em 2015, triunfou por 1-0; há pouco mais de dois anos, venceu por 2-0.

O triunfo "arrancado a ferros" diante da Bélgica (2-1, com remates certeiros de João Neves e do capitão Tiago Dantas) e o empate entre a anfitriã Geórgia e os Países Baixos (1-1), na última jornada do Grupo A da 24.ª edição do Campeonato da Europa sub-21, realizada anteontem, permitiram que Portugal, vice-campeão em título, carimbasse o passaporte para os quartos de final da prova continental, evitando, deste modo, uma eliminação prematura.

Depois de, em 2021, no Europeu da Eslovénia e da Hungria, também ter conseguido atingir esta fase da competição, foi a segunda vez consecutiva que a formação orientada por Rui Jorge chegou ao "mata-mata" do torneio, que tem vindo a sofrer alterações no formato com o passar do tempo. Há dois anos, nos quartos de final, a Seleção Nacional derrotou, após prolongamento, a Itália, por 5-3. No entanto, se recuarmos ao século passado, mais concretamente a 1996, os transalpinos foram o carrasco luso na mesma fase - venceram por 2-1 -, numa eliminatória disputada a duas mãos. Já em 1994, a equipa das Quinas goleou, nos "quartos", a Polónia (5-1 no agregado). Por outras palavras, nas três ocasiões em que disputou os quartos de final, Portugal saiu vitorioso em duas.

Este pode ser um bom prenúncio para o duelo com a Inglaterra - que conquistou as edições de 1982 e 1984 -, agendado para as 17 horas de domingo, no Ramaz Shengelia Stadium, na cidade georgiana de Kutaisi. No histórico de confrontos entre os dois conjuntos, a Seleção Nacional também leva vantagem: em 15 jogos, venceu sete, empatou dois e foi derrotada em seis, tendo marcado 19 golos e sofrido 17.

Após ter sido finalista vencido em 1994, 2015 e 2021, Portugal procura, na décima participação em fases finais de Campeonatos da Europa sub-21, fazer história e levantar, pela primeira vez, o troféu mais desejado do Velho Continente, quebrando, assim, a malapata.