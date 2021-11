Sub-21: golo de Gonçalo Ramos dá nova vitória a Portugal rumo ao Europeu

Seleção portuguesa de sub-21 somou três pontos no Chipre

Seleção portuguesa somou o quarto triunfo, em igual número de jogos, no apuramento para o Europeu de sub-21, em 2023, na Geórgia e Roménia. Avançado do Benfica marcou o único golo do duelo em Chipre.

A seleção portuguesa sub-21 segurou esta sexta-feira a liderança do Grupo D de apuramento para o Europeu de 2023, ao vencer no Chipre por 1-0, somando o quarto triunfo em quatro jogos.

Em Larnaca, o benfiquista Gonçalo Ramos marcou, aos 15 minutos, o tento da formação das quinas, comandada no banco por Romeu Silva, face ao positivo de Rui Jorge à covid-19.

Portugal, que somava outros dois triunfos por 1-0, com Bielorrússia e na Islândia, e, pelo meio, tinha goleado o Liechtenstein por 11-0, passou a somar 12 pontos, contra 11 da Grécia (mais um jogo) e sete de Chipre e Islândia.

Os vencedores dos nove grupos de apuramento e o melhor segundo classificado qualificam-se diretamente para a fase final do Europeu de 2023, que se realiza na Roménia e Geórgia. Os restantes oito segundos classificados seguem para um play-off.