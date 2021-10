Sub-21 de Portugal com goleada histórica: as notas individuais e a figura

A Seleção sub-21 de Portugal atropelou o Licheinstein por 11-0, na qualificação para o Europeu de 2023.

Celton Biai 5

Um espetador no relvado.



João Mário 7

O lateral provocou vários desequilíbrios ofensivos e alguns deram em golo.



Eduardo Quaresma 6

Esteve seguro nas raras vezes em que foi solicitado.



Tiago Djaló 6

Resolveu facilmente os poucos problemas causados.



Nuno Tavares 6

Abriu as hostilidades e mesmo sem grandes acelerações ajudou a construir e a desequilibrar.



Tiago Dantas 7

O médio mais recuado privilegiou a construção e fez algumas boas assistências.



André Almeida 6

Incansável, desdobrou-se no meio campo e com um disparo deixou a sua marca.



Vitinha 6

Teve uma ação importante na coesão e dinâmica do meio-campo.



Fábio Vieira 6

Protagonizou alguns bons lances e marcou, de penálti.



Fábio Silva 7

Persistente, bisou, cabeceou à barra e ainda assistiu alguns companheiros.



Francisco Conceição 6

Veloz e imprevisível, causou várias aflições à defesa contrária e marcou.



Paulo Bernardo 5

Num canto esteve perto de marcar.



Henrique Araújo 5

Noite de menor eficiência.



Tiago Tomás 6

Um bom golo de cabeça.



Afonso Sousa 6

Empreendedor.