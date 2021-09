Sub-19: seleção portuguesa derrotada pela Bélgica

Redação com Lusa

Estreia no Torneio Triangular com um desaire por dois golos sem resposta.

A seleção portuguesa de sub-19 foi derrotada pela congénere da Bélgica 2-0, no primeiro jogo do Torneio Triangular de futebol, prova que conta, também, com a participação da Chéquia.

Os belgas marcaram logo aos nove minutos, por Anthony Descotte, e fecharam o resultado já em período de compensações, aos 90+4, por Sekou Diawara.

No final da partida, o selecionador Rui Bento analisou a exibição lusa: "Faltou-nos alguma clarividência, ter mais bola, criar mais. O nosso jogo assenta na construção e na posse e não soubemos encontrar esses espaços. Foi um jogo com uma primeira parte sem grandes oportunidades. A Bélgica foi feliz e nós infelizes, porque não podemos sofrer um golo como o primeiro."

No entanto, Rui Bento considera que a seleção "corrigiu algumas coisas" na segunda parte: "Tivemos mais capacidade de pressão, mas acabámos por nos expor mais, correndo o risco de, num contra-ataque, sofrer um golo. Nem foi o caso, porque o segundo golo surge numa situação em que não estamos em desequilíbrio. Há que olhar para o que temos de melhorar e procurar soluções, este estágio serve exatamente para avaliar."

Entretanto, as seleções da Bélgica e da Chéquia defrontam-se no sábado, a partir das 17:00, em Fafe, antes da derradeira partida do torneio, que oporá a seleção portuguesa à da Chéquia, marcada para Guimarães, a partir das 20:00.