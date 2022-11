Sub-19: Portugal vence Malta no primeiro jogo no Torneio Preparatório da UEFA

Seleção sub-19 bate Malta na estreia do Torneio Preparatório da UEFA.

A seleção de sub-19 portuguesa venceu, esta quarta-feira, a congénere maltesa, por 2-1, no jogo de estreia do Torneio Preparatório da UEFA, disputado Estádio Nacional Ta Qali, em Malta.

A jovem equipa das quinas adiantou-se no marcador aos 21 minutos, por intermédio de Hugo Félix, e, apenas quatro minutos depois, Herculano Nabian dilatou a vantagem para dois golos.

Já no segundo tempo, quase no final do encontro (88), através de Basil Tuma, a seleção da casa reduziu para 2-1, e o marcador não mexeu mais até ao final do encontro.

Os comandados de Joaquim Milheiro vão agora defrontar a Polónia (26 de novembro) e a Alemanha (29 de novembro), neste torneio que se disputa no mesmo local onde vai decorrer o Campeonato da Europa da categoria, no próximo verão.