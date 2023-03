Sub-19: Portugal vence Chéquia em Barcelos e garante presença no Europeu

Quatro anos depois, a equipa das Quinas volta à fase final do Campeonato da Europa da categoria.

A Seleção Nacional sub-19 apurou-se para o Campeonato da Europa deste ano, que se realizará em Malta, de 3 a 16 de julho. O conjunto às ordens de Joaquim Milheiro venceu a Chéquia por 3-0, na segunda jornada do Grupo 4 da Ronda de Elite, e garantiu o passaporte para o Europeu da categoria. Quatro anos depois, Portugal volta, assim, à fase final da prova continental, depois de ter falhado o acesso em 2022 - não houve competição em 2020 e 2021 devido à pandemia de Covid-19. Referir ainda que, entre 2012 e 2019, a armada lusa participou em sete das oito edições do torneio.

No que concerne ao jogo, que se disputou no Estádio Cidade de Barcelos (5128 espectadores), a equipa das Quinas não podia ter pedido melhor entrada. Logo aos cinco minutos, Hugo Félix cobrou um canto à direita e Gabriel Brás, central do FC Porto, com um cabeceamento como mandam as regras, isto é, de cima para baixo, abriu o ativo. A controlar totalmente a partida, Portugal voltou a "assaltar" a baliza de Adam Dvorák aos 20", mas o disparo de Hugo Félix saiu ao lado. Antes do descanso, os checos, que tinham derrotado a Croácia na jornada inaugural, dispuseram de duas boas situações para marcar: aos 45", Ondrej Coudek obrigou o guardião André Gomes a aplicar-se entre os postes e, logo a seguir, Daniel Smiga trabalhou bem dentro da área e, com tudo para fazer o empate, atirou de forma transviada.

Na segunda parte, apareceu o show de Hugo Félix. Aos 48", o criativo do Benfica, que passou a envergar a braçadeira de capitão com a saída de João Neves ao intervalo, dilatou a vantagem nacional e, à passagem dos 81", através de um formidável remate de fora da área, alcançou o bis na conta pessoal, fechando a contagem.

Ficha de jogo:

Portugal - 3

Chéquia - 0

Estádio Cidade de Barcelos

Árbitro: Robert Jones (Inglaterra)

Portugal - André Gomes; Gonçalo Esteves, Gabriel Brás, João Muniz e Martim Marques; Dário Essugo, João Neves (Samuel Justo, INT) e Gustavo Sá (Mateus Fernandes, 57"); Carlos Borges (Diego Moreira, 57"), Hugo Félix (Nuno Félix, 89") e Youssef Chermiti (Rodrigo Ribeiro, 57")

Treinador: Joaquim Milheiro

Chéquia - Adam Dvorák; Simon Krejcí, Ondrej Coudek, Ondrej Kricfalusi e Lucas Kubr (Mikes Cahel, 75"); Daniel Samek, Lukas Ambros e Matej Sin (Tom Sloncík, 62"); Filip Spatenka, Lukás Masek (Stepan Beran, 69") e Daniel Smiga (Tadeas Vachousek, 69")

Treinador: Radek Bejbl

Golos: Gabriel Brás (5") e Hugo Félix (48" e 81")

Cartões amarelos: Gustavo Sá (41")