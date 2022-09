Sub-19: Portugal estreia-se com triunfo diante da França

A equipa das Quinas iniciou o torneio Stevan Vilotic-Cele da melhor forma, ao superiorizar-se à seleção gaulesa.

A Seleção Nacional sub-19 derrotou, esta quinta-feira, a França por 2-0, na primeira jornada do torneio Stevan Vilotic-Cele, que está a decorrer na Sérvia e que serve de preparação para a Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa do próximo ano.

A formação lusa, orientada por Joaquim Milheiro, chegou à vantagem perto do intervalo, graças a um autogolo de Johaneko Louis-Jean. No segundo tempo, Portugal foi à procura de dilatar o resultado e, à passagem do minuto 78, acabou por ser recompensado. Gonçalo Esteves, lateral direito que está emprestado pelo Sporting ao Estoril, bateu o guarda-redes Robin Risser com um remate rasteiro de pé esquerdo à entrada da área, fechando assim as contas do marcador.

No próximo sábado, dia 24, a equipa das Quinas defronta, a partir das 15h00, a congénere sérvia na segunda ronda da prova e, na segunda-feira, dia 26, medirá forças com a Finlândia, no encontro que encerra o certame. Os dois desafios realizar-se-ão na cidade de Kula.