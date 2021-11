Sub-19: Matchoi Djaló deu a vitória a Portugal no teste com a Geórgia

A festa do golo de Matchoi Djaló

Redação com Lusa

Triunfo por 1-0 em jogo de caráter particular.

Matchoi Djaló marcou o golo solitário da vitória caseira de Portugal sobre a seleção de futebol sub-19 da Geórgia, aos 10 minutos do jogo de preparação, no Estádio Municipal de Lousada.

A equipa orientada pelo treinador Rui Bento, atual vice-campeã europeia deste escalão, conseguiu manter a vantagem até final do encontro, e segue-se uma receção à Dinamarca, na terça-feira, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Djaló, filho do antigo e emblemático médio boavisteiro Bobó, representa precisamente a equipa do Paços de Ferreira na Liga Bwin.

Estes jogos particulares visam preparar a ronda de elite de qualificação para a fase final do Europeu Eslováquia'2022, agendada para a próxima primavera.