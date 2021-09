Sub-19 de Portugal empatam com a Chéquia

Torneio triangular foi arrebatado pela Bélgica.

A seleção portuguesa de sub-19 fechou esta terça-feira em Guimarães a sua participação no torneio triangular disputado na região norte do país com um empate, 2-2, ante a Chéquia.

No Estádio D. Afonso Henriques, os pupilos de Rui Bento colocaram-se cedo em vantagem, num remate certeiro de Chico Lamba, aos 23 minutos, mas os checos empataram antes do intervalo, aos 34, por Flip Vecheta.

No segundo tempo, depois de várias tentativas, incluindo um remate a trave, Portugal adiantou-se, com a grande penalidade convertida por Matchói Djaló, aos 88 minutos. Já em tempo de descontos, aos 90+6', a Chéquia voltou a empatar, numa jogada de bola parada.

Há quatro dias, na ronda inaugural da competição, Portugal perdeu por 2-0 diante da Bélgica, pelo que termina a prova com um ponto, no terceiro lugar. Na segunda jornada do torneio, belgas e checos empataram por 3-3, pelo que é a Bélgica a triunfar no triangular.

O torneio serviu de preparação para a fase de qualificação do próximo Europeu.