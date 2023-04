Sub-19: Barcelos foi palco de um recorde na Ronda de Elite

5128 espectadores assistiram ao encontro entre Portugal e Chéquia.

O jogo Portugal e Chéquia, disputado no passado dia 25 de março, no Estádio Cidade de Barcelos, foi o encontro com maior assistência dos sete grupos de quatro equipas que disputaram o acesso à fase final do Europeu sub-19.

No recinto estiveram 5128 espectadores e assitiram ao triunfo de Portugal por3-0, que garantiu, logo na 2ª jornada, o passaporte para Malta. este número supera os 4177 espetadores do Inglaterra-Islândia e os 3759 do Turquia-Inglaterra (ambos disputados em solo britânico).

No top cinco figuram ainda o Dinamarca-Espanha (2640 espectadores) e o Croácia-Portugal (2012 espectadores), disputado também em Barcelos, que selou, com um concludente 3-0, a participação totalmente vitoriosa de Portugal no grupo 4 da Ronda de Elite.

O sorteio da fase final, realizado esta quarta-feira, colocou Portugal no Grupo A, com Malta, Polónia e Itália. Já no grupo B vão encontrar-se Islândia, Grécia, Noruega e Espanha.

Os dois primeiros classificados dos dois grupos seguem para as meias-finais.