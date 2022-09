Sub-17: Portugal vence Noruega e conquista Torneio Syrenka Cup

Redação com Lusa

Final foi decidida nas grandes penalidades.

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 conquistou o Torneio Syrenka Cup'2022, ao vencer na final a Noruega, no desempate por grandes penalidades, por 9-8, após um nulo (0-0) no final do tempo regulamentar.

Num jogo equilibrado, as duas seleções não conseguiram ser eficazes nas oportunidades que criaram e foi necessário recorrer a um série de grandes penalidades, com Portugal levar a melhor sobre a seleção escandinava.

A seleção lusa alcançou a final depois de ter vencido o México, por 4-2, e a anfitriã Polónia, por 2-0.

Esta competição serviu de preparação para a Ronda de Elite de acesso ao Europeu da categoria, na qual a seleção portuguesa irá defrontar, na primeira ronda de qualificação, as congéneres da Eslovénia, das Ilhas Faroé e do Cazaquistão.