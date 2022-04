Sub-17: a reação do selecionador português ao sorteio do Europeu

José Lima espera equilíbrio nos jogos da fase de grupos.

O selecionador português de futebol de sub-17, José Lima, considerou que o sorteio do Europeu da categoria deixou Portugal num grupo "extremamente equilibrado", com Dinamarca, Suécia e Escócia.

"Será um grupo onde o equilíbrio será notado. Nós já jogámos com a Dinamarca em sub-16, ou seja, na época passada, e foram dois jogos extremamente equilibrados. É uma equipa muito bem organizada e muito difícil", começou por dizer José Lima, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.

Também em relação à Suécia, o treinador luso lembrou o equilíbrio diante da Dinamarca na ronda de elite, com um empate em casa (2-2) e uma derrota pela margem mínima (3-2), além de uma Escócia com "muito valor".

"Nesta fase, qualquer seleção é difícil. Vamos encarar os jogos com a maior seriedade e com o pensamento jogo a jogo. No primeiro jogo com a Escócia, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ganhar e depois pensarmos na Dinamarca e na Suécia", disse ainda.

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 vai defrontar Escócia (17 de maio), Suécia (20) e Dinamarca (23) na fase de grupos do Europeu da categoria, que decorrerá de 16 de maio a 01 de junho em Israel, determinou hoje o sorteio.

No Europeu de sub-17, as 16 seleções estão divididas em quatro grupos, com Portugal a integrar o D, numa fase em que os dois primeiros de cada um qualificam-se para os quartos de final, a disputar em 25 e 26 de maio.

A fase de grupos decorrerá entre 16 e 23 de maio, os quartos de final em 25 e 26 de maio, as meias-finais em 29 e a final em 01 de junho.

Portugal parte para este Europeu à procura do sétimo título na categoria, depois de ter sido campeão nas edições de 2016, 2003, 2000, 1996, 1995 e 1989.