Sub-16: Portugal vence Bélgica no Torneio de Desenvolvimento da UEFA

Uma boa entrada permitiu aos portugueses adiantarem-se no marcador. A Bélgica empatou, em cima do intervalo, mas a Seleção Nacional recuperou a vantagem. Segue-se a Itália, que venceu os Estados Unidos da América.

A Seleção Nacional Sub-16 bateu, esta quinta-feira, a congénere belga por 4-1, na primeira jornada do Torneio de Desenvolvimento da UEFA, que se disputa no Estádio Municipal Vale do Romeiro, em Castelo Branco.

Portugal teve uma entrada forte em campo e chegou à vantagem no marcador aos 18 minutos, por intermédio de Gil Martins, com Samuel Sousa (32') a aumentar a contagem.

Perto do intervalo, a Bélgica reduziu, por intermédio de Nassim Azaouzi (42'), e relançou a partida. No reatamento, a equipa das quinas voltou a arrancar bem e conseguiu fechar o resultado em 4-1, com golos de Olívio Tomé (50') e Gil Martins (52').

Em prova também estão Itália e Estados Unidos da América, que se defrontaram também hoje, com a vitória pela margem mínima a cair para os italianos (1-0).

Portugal e Itália, que somam ambos três pontos, defrontam-se no sábado, pelas 17h00.

PORTUGAL,4

BÉLGICA, 1

Estádio Municipal de Castelo Branco

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve)

PORTUGAL: Gonçalo Ribeiro; Ricardo Ribeiro, Leandro Martins, Samuel Sousa (Nuno Correia, 63'), Guilherme Gaspar (Diogo Rocha, 78'), Martim Ferreira (Bento Estrela, 78'), João Teixeira (André Gomes, 63'), Olívio Tomé (Rodrigo Viola, 58'), Rayhan Momade (Diogo Sousa, 46'), Nuno Patrício (Tiago Baptista, 58') e Gil Martins (Guilherme Afonso, 78')

Suplentes não utilizados: André Moreira, Bernardo Pereira e Luís Balbo

Treinador: Filipe Ramos

BÉLGICA: Matt Lendfers; Ismael Baouf (Gilles de Meyer, 60'), Madi Monamay, Di Matteo, Hugo Lamock (Fabiano Ferro, 68'), Ethan Butera, Julien Duranville, Lilian Vergeylen (Nolhan Courtens, 60'), Matteo Filorizzo (Victor Tihon, 60'), Nassim Azaouzi e Cédric Nuozzi (Mateta Pepa, 66')

Suplentes não utilizados: Lars Van Parys, Matheo Gerard, Rayan Bounda e Rémi Dubois

Treinador: Bob Browaeys

Marcadores: Gil Martins (18' e 52'), Samuel Sousa (32'), Nassim Azaouzi (42') e Olívio Tomé (50')