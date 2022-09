Stormtrooper de Chaves e os emigrantes em Paris. Portugal com apoio em Praga

Portugal defronta a Chéquia, em Praga, no penúltimo encontro no Grupo A2 da Liga das Nações, estando proibido de perder para poder lutar com a Espanha por um lugar na final four, na terça-feira.

Não será a importância do jogo a explicar tudo, bastará o facto de ser a Seleção Nacional jogar. A equipa comandada por Fernando Santos podia estar na liderança grupo, mas sofreu um surpreendente desaire em Genebra, ante a Suíça (1-0), e caiu para o segundo lugar, com sete pontos, a um da líder Espanha, que ainda tem de visitar Braga.

Contas à parte, a seleção portuguesa terá apoio em Praga e foi uma pequena parte desse apoio que O JOGO encontrou numa das mais partes mais turísticas da capital da Chéquia. Quatro emigrantes portugueses, que vivem em Paris. Entre eles, Mikael Rei, o Stormtrooper de Chaves.

Equipado ainda com as cores do clube transmontano tornou-se, na icónica Ponte Carlos, o centro das atenções, especialmente das crianças.