Stefan Kuntz, selecionador da Turquia: "Não quero saber dessa estatística"

Declarações do selecionador turco Stefan Kuntz após o Portugal-Turquia (3-1), partida das meias-finais do play off de acesso ao Mundial'2022

Sobre o jogo: "Não me interessa o número de remates, mas as oportunidades de golo e a Turquia teve mais chances do que Portugal. Por isso, não quero saber dessa estatística. Fizemos uma segunda parte magnifica. Precisámos do primeiro golo de Portugal para acordar um pouco, depois tivemos três boas oportunidades"

Confiança: "Infelizmente, Na segunda parte, não estivemos tão concentrados dentro da área. Ao intervalo perguntei aos jogadores se estavam convencidos com a forma como estavam a jogar. Toda a gente disse que tinham confiança no nosso estilo de jogo e todos o demonstraram no campo."

Orgulho: "Estivemos perto de mudar completamente o jogo em Portugal, contra Portugal. Por isso, temos de estar orgulhosos desta equipa, porque tivemos oportunidade para empatar e quem sabe de que forma é que o jogo continuaria. Acho que ninguém na Turquia está envergonhado com o que fizemos aqui."