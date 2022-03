Soyuncu quer tirar Mundial a Ronaldo: "É mais importante que estejamos nós"

"Messi e Ronaldo são jogadores que aparecem de 50 em 50 anos", assinalou em elogios, confirmando que conhecer os jogadores portugueses da Premier League pode ajudar a Turquia a tirar-lhes a bola. Central do Leicester desvaloriza o mediatismo de Portugal e a possibilidade de CR7 perder a prova. Quer quebrar ainda o jejum de 20 anos

Soyuncu é uma das principais estrelas da seleção da Turquia. O jogador do Leicester, central competente e que sai a jogar como poucos em Inglaterra, conhece bem Cristiano Ronaldo. No entanto, desvaloriza uma possível ausência do craque português no Mundial"2022.

"Messi e Ronaldo são jogadores que aparecem de 50 em 50 anos. Não sei se ele vai continuar a jogar até 2026 para poder ir a outro Mundial. Ele quer estar no Catar, é normal que esperem que isso aconteça, mas é mais importante que estejamos nós neste Mundial. Não estamos há muito tempo", afirmou ao "Tivibu Spor", lembrando que a Turquia não está em Mundiais desde 2002, quando conseguiu o melhor lugar de sempre, o terceiro posto.

É provável um duelo entre Soyuncu e Ronaldo, visto que o camisola 7 deverá ser o ponta de lança luso. Já se defrontaram esta época na Premier League e até foi o turco a levar a melhor, porque o Leicester venceu 4-2, indo à área para marcar um golo. CR7 foi titular e ficou em branco.

"Com o treinador Kuntz estamos a comunicar melhor. Estou habituado a isso porque joguei na Alemanha [saiu do Friburgo em 2018 para os foxes]. O nosso oponente é uma equipa conhecida mundialmente e tem jogadores importantes. Vamos jogar fora, sabemos que qualquer jogador de Portugal pode fazer diferença porque estão habituados a grandes jogos, gostam de ter a bola. Ajuda conhecer muitos deles da Premier League", precisou Soyuncu, deixando alguns lamento: "Tivemos pouco tempo para trabalhar, é preciso comunicarmos melhor, temos de pensar no que temos de fazer para sermos mais equipa. Todos têm de ter isso em mente. Estamos muito cansados, mas motivados por representar a seleção da Turquia", concluiu o defesa de 25 anos, que se diz feliz em Inglaterra.