"Sou o mesmo treinador de sempre. Sou sempre igual, sempre feliz"

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, após a goleada de Portugal sobre a Suíça, por 4-0, em Alvalade, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Vitória após susto inicial: "Primeiros dez minutos foram muito confusos, não conseguimos encontrar a saída da bola, a equipa da Suíça a pressionar alto e não conseguimos encontrar a saída da bola. A partir do momento em que encontramos os espaços certos para sair com a bola, o jogo ficou mais dominado do nosso lado. A Suíça sempre a tentar, mas nós sempre com uma ação defensiva muito bem, muito fortes na pressão ao adversário e a partir daí ficou controlado. Foi uma exibição bem conseguida durante toda a primeira parte e durante a segunda também. Obviamente que já não com os mesmos ritmos, mas também com várias oportunidades de golo para concretizar, porque a equipa soube sempre ter a bola nos momentos certos, encontrar os espaços certos, a profundidade e, tirando esses dez minutos, o resto correu bem."

Exibição gera confiança: "A confiança ganha-se quando se ganha. Ganhar e jogar bem facilita sempre."

Treinador feliz: "Sou o mesmo treinador de sempre. Sou sempre igual. Sou sempre feliz. Sou um homem feliz, por que não haveria de ser? A minha felicidade não vem só daí. A minha felicidade vem da minha família, de mim e do futebol, que tanto gosto. Obviamente que quando ganho fico mais feliz, isso é verdade."

Terceiro jogo: "Um jogo muito difícil. Vão jogar duas equipas com quatro pontos. Não há jogos fáceis."

Mais mudanças: "Vamos ver como os jogadores estão. São quatro dias de recuperação, não são 72 horas, são 96. Vamos ver como os jogadores estão."