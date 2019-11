Sorteio do Europeu: as regras e o exemplo de um grupo que Portugal quererá evitar

Seleção portuguesa conhece este sábado os primeiros adversários na fase final do Europeu, prova onde entra em cena como detentora do título.

Portugal, atual detentor do título, conhece este sábado os primeiros adversários da fase final do Euro2020 de futebol, no sorteio que se realiza em Bucareste, uma das 12 cidades-sede da competição.

Ao falhar a conquista do grupo B de apuramento, que acabou por ser ganho pela Ucrânia, e ao ser apenas o terceiro melhor segundo dos 10 grupos, a seleção nacional caiu para o terceiro pote e, antes do sorteio, já sabe que tem uma alta probabilidade de encontrar, pelo menos, um dos favoritos logo na primeira fase.

Itália, Inglaterra, Alemanha, Espanha e Ucrânia compõem os possíveis adversários do Pote 1, enquanto já é certo que a Bélgica não irá defrontar Portugal na fase de grupos.

Além de serem considerados tubarões do futebol europeu, italianos, ingleses, alemães e espanhóis terão ainda a vantagem teórica de atuarem em casa nos jogos da fase de grupos, por terem cidades-sede da competição (Roma, Londres, Munique e Bilbau, respetivamente)

Devido às regras do sorteio, com todos os países com cidade-sede a jogarem em casa e com Rússia e Ucrânia a não poderem defrontar-se, por questões diplomáticas, Portugal sabe que não vai calhar no grupo B, no qual já estão Bélgica (Pote 1), Rússia (Pote 2) e Dinamarca (Pote 3), num agrupamento que será disputado em São Petersburgo e em Copenhaga.

Pelas mesmas razões, o grupo C, que irá decorrer em Amesterdão e em Bucareste, será composto por Ucrânia e Holanda (Pote 2), mas neste caso com Portugal a poder ser sorteado.

Se o primeiro pote mete respeito, o segundo não fica muito atrás, com a França, atual campeã mundial, a ser o nome mais sonante, seguindo-se a Croácia, vice-campeã mundial. Polónia e Suíça parecem ser adversários mais simpáticos, sobretudo os helvéticos, que são de boa memória recente para os campeões europeus.

Como exemplo, e se o sorteio for cruel, logo na fase de grupos, os campeões europeus podem apanhar Alemanha e França, dois rivais históricos, ainda mais com os gauleses a quererem vingar a derrota na final do Euro2016.

Por partilharem o Pote 3, é certo que Turquia, Áustria, Suécia e República Checa não vão ser, para já, adversários da equipa de Fernando Santos.

No Pote 4, estão País de Gales e a Finlândia e mais as quatro seleções qualificadas via play-offs, que serão decididos em 31 de março do próximo ano.

O sorteio está agendado para as 17:00 de Portugal continental(19:00 locais), na Romexpo, na capital romena.

A fase final realiza-se de 12 de junho a 12 de julho, em 12 cidades, de 12 países, com arranque no Estádio Olímpico de Roma e fase final no Estádio de Wembley, em Londres, que será palco das meias-finais e da final.

- Potes para o sorteio da fase final do Euro2020:

Pote 1

Bélgica

Itália

Inglaterra

Alemanha

Espanha

Ucrânia

Pote 2

França

Polónia

Suíça

Croácia

Holanda

Rússia

Pote 3

Portugal

Turquia

Dinamarca

Áustria

Suécia

República Checa

Pote 4

País de Gales

Finlândia

4 equipas provenientes dos play-offs