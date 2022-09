Sorteio da qualificação para o Euro'2024: Portugal fica no pote 1

Apesar de ter falhado a final-four da Liga das Nações, a Seleção Nacional será cabeça de série no sorteio do Europeu que vai ter lugar na Alemanha. Pode calhar em grupo de cinco ou de seis equipas.

Concluída a fase de grupos da Liga das Nações, ficaram definidos os potes para o sorteio da qualificação do campeonato da Europa de 2024, que será realizado dia 9 de outubro às 11h00, em Frankfurt, uma das cidades-sede da fase final que vai jogar-se na Alemanha.

Portugal vai integrar o pote 1, constituído por mais cinco equipas, que são os cabeças de série, a par do pote Liga das Nações. Este último conta com as quatro equipas apuradas para a final-four da referida competição e, garantidamente, os grupos destas equipas terão cinco seleções. Portugal pode ficar num dos outros três grupos com cinco equipas ou num dos três que vai ter seis seleções.