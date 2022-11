Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, espera uma grande campanha no Catar.

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, manifestou-se otimista quanto à participação portuguesa no Campeonato do Mundo do Catar. "Sonho com o título mundial. Temos uma Seleção com muita qualidade, com provas dadas e com jogadores que estão no topo do futebol mundial. Como português e amante do futebol, acredito que Portugal pode ser campeão", vincou, à saída da Cimeira de Presidentes organizada pela Liga, na qual esteve como representante do Governo, o que acontece pela primeira vez nestas iniciativas regulares.

Sem ser muito específico sobre os assuntos abordados à porta fechada, João Paulo Correia garantiu apenas que a calendarização da centralização dos direitos audiovisuais no futebol não sofrerá alterações. Até final da época 2025/26 o modelo tem de ser submetido para apreciação do Governo e só deverá começar a ser implementado em 2028. Estão ainda previstas alterações nos regimes jurídicos das Sociedades Desportivas.