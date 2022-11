Sondagem: há fé em Cristiano Ronaldo, mas não no título mundial

Maioria dos inquiridos acredita que CR7 ainda tem condições para brilhar no Mundial, mas poucos apostam na conquista da prova.

Há confiança de que Cristiano Ronaldo ainda tem o que é preciso para ser uma das figuras do Campeonato do Mundo que se avizinha, mas é escassa a crença em que Portugal vá levantar o troféu. São duas das principais conclusões de uma sondagem da Aximage para O JOGO, Jornal de Notícias, Diário de Notícias e TSF.

O inquérito realizou-se no final de outubro, ainda antes da divulgação da convocatória, e 59% dos auscultados defenderam a chamada e titularidade do avançado de 37 anos do Manchester United, enquanto 23% entendem que deve começar no banco. Ronaldo tem vivido uma época atribulada nos red devils e soma apenas três golos, contudo, a resposta é bem mais contundente quando se pergunta se Cristiano ainda tem condições para ser uma das principais figuras no Catar: sim para 79%. No mesmo sentido, a maioria dos inquiridos (32%), aposta em CR7 como o jogador da Seleção Nacional que mais se vai destacar, mas com Bernardo Silva não muito longe (28%) e com Rafael Leão bem visto (29%) entre as alternativas no ataque. Finalmente, António Silva foi sugerido por 32% das pessoas para colmatar uma eventual ausência de Pepe, que não se confirmou - bem à frente de outros nomes, mas com 27% sem opinião.

No plano coletivo, predomina a convicção de que Portugal, no mínimo, passa a primeira fase. A maioria (23%) aponta a Seleção Nacional aos quartos de final e, ainda que por uma curta diferença (10%-8%), são mais as pessoas que acreditam que a aventura morre logo na fase de grupos, do que aquelas que apostam na conquista do Mundial. Uma análise mais detalhada da sondagem mostra que a faixa etária entre os 35 e os 49 anos é a que menos acredita nesse cenário (6%), por contraponto à dos 18-34 anos, com 12%.

Leia também Seleção Portugueses consideram que a margem de manobra é curta para Fernando Santos São mais os que não veem o atual técnico como o ideal para vencer a prova e apontam às meias-finais como mínimo para cumprir o contrato.

FICHA TÉCNICA Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), grupo etário (4) e escolaridade (2). A amostra teve 812 entrevistas efetivas: 661 entrevistas CAWI e 151 entrevistas CATI; 171 entre os 18 e os 34 anos, 209 entre os 35 e os 49 anos, 221 entre os 50 e os 64 anos e 211 para os 65 e mais anos; Norte 292, Centro 178, Sul e Ilhas 110, Área Metropolitana de Lisboa 232.

Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direcção técnica de Ana Carla Basílio.