Sondagem: Cristiano Ronaldo gera confiança e Roberto Martínez dúvida

Sondagem da Aximage mostra que espanhol precisa de conquistar adeptos portugueses.

Praticamente metade dos inquiridos numa sondagem para O JOGO/JN/DN/TSF precisa ainda de ser convencida do acerto da escolha de Roberto Martínez para selecionador de Portugal. Foram 47 por cento os que optaram pela resposta "não sabe", quando interrogados sobre se o treinador espanhol tinha sido a melhor opção para treinar a equipa das Quinas nesta fase pós-Fernando Santos.

O esclarecimento destas dúvidas começará esta quinta-feira, na partida de estreia do novo técnico, mas houve quem não as tivesse - e de entre as restantes respostas houve até mais reprovações em relação a Martínez, uma vez que 29% acham que não foi a melhor escolha, contra 24% que disseram que sim.

Números semelhantes gerou a questão sobre se Cristiano Ronaldo teria condições para ser titular no jogo de hoje, frente ao Liechtenstein, embora aqui sejam 48% os que defendem que sim, que o capitão deve alinhar de início e tornar-se, assim, o mais internacional de sempre desde o apito inicial. Nesta pergunta, houve 29% de respostas negativas e ainda 11% que defendem que nem deveria ter lugar entre os eleitos do novo selecionador nacional.

Uma terceira questão foi colocada nas 801 entrevistas validadas pela sondagem da Aximage e relacionada com Rafa. O jogador do Benfica, recorde-se, renunciou à Seleção ainda durante o comando técnico de Fernando Santos e entre manter a decisão ou reconsiderar a primeira recolheu maior preferência, embora por curta margem:36%-34%. Os indecisos estiveram quase no mesmo patamar, com 30%.