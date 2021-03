Solskjaer pode "vetar" Bruno Fernandes na Seleção: "Não faz sentido..."

Treinador do Manchester United partilha a opinião de Jurgen Klopp sobre a "dispensa" de jogadores para as seleções nacionais.

Depois de Jurgen Klopp, também Ole Gunnar Solskjaer levantou dúvidas em relação aos jogos das seleções nacionais agendados para o final de março.

De acordo com o treinador do Manchester United, o clube de Old Trafford ainda não tomou uma decisão sobre a eventual "dispensa" de jogadores para as equipas nacionais - com Bruno Fernandes como exemplo -, uma vez que Brasil e Portugal (entre outros) integram a lista de países sujeitos a quarentena de 10 dias à entrada no Reino Unido.

Ou seja, se Bruno Fernandes disputar os jogos da Seleção Nacional com Azerbaijão (dia 24), Sérvia (27) e Luxemburgo (30), ficará sujeito a um período de isolamento no início de abril, aquando do regresso a Inglaterra.

"Não faz sentido que viajem quando somos nós quem lhes paga o salário e depois, quando voltarem, tenham que ficar afastados durante dez dias. É uma conversa que vamos ter com os jogadores. (...) A FIFA disse que eles podem não ser dispensados, será difícil deixá-los jogar nos países da lista vermelha", assinalou Solskjaer após o empate (0-0) dos "red devils" frente ao Crystal Palace.